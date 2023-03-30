البحرين: السجن لثلاثة اعضاء في جمعية ثقافية على خلفية حوار ديني

قضت محكمة بحرينية الخميس، بالسجن لمدة عام على ثلاثة اعضاء في جمعية ثقافية تدعو لنقاش حر بشأن الديانات، بعد ادانتهم بتهمة "اهانة الانبياء"، بحسب ما افادت النيابة العامة.

واصدرت المحكمة الجنائية الرابعة قرارها بحق أعضاء "جمعية التجديد الثقافية" الثلاثة: جلال القصاب، ورضا رجب، ومحمد رجب، على خلفية نشرهم.مدونات وسلسلة حلقات عبر منصات التواصل حول سير الرسل والأنبياء.

وقالت النيابة العامة ان ما نشره المتهمون تضمن تكذيبا لما ورد في القران بشان الانبياء وتهكما عليهم ونيلا من من أسس العقيدة الإسلامية.

وقررت المحكمة سجن الثلاثة لمدة سنة، رغم ان النيابة طلبت حبسهم لعامين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ادانت محاكمة الرجال الثلاثة الذين قالت انهم لم يفعلوا اكثر من ممارسة حقهم في النقاش وحرية التعبير والمعتقد.

وشددت المنظمة على انه لا ينبغي ان يحاكم اي شخص عن ارائه الخاصة حيال الدين، معتبرة ان المحاكمة تكشف عن ان البحرين "لا تنوي السماح بالتعايش وبمجتمع شامل".

ونقلت هيومن رايتس عن عضو في جمعية التجديد امتنعت عن نشر اسمه خشية تعرضه للملاحقة القول إن "القضية تتعلق بحرية التعبير، وحرية الرأي. لدينا ببساطة وجهات نظر مختلفة، ونحن نتلقى كل هذا الضغط لإيقاف منشوراتنا ودراساتنا".