الرئيس الاسرائيلي في ابو ظبي بعد المنامة

وصل الرئيس الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي في جولة شملت ايضا المنامة، حيث من المتوقع ان يستقبله الرئيس محمد بن زايد ، وقد حظي رئيس دولة الاحتلال باستقبال ملكي في العاصمة البحرينية

وقالت مصادر اسرائيلية ان هرتسوغ وصل الى ابو ظبي في زيارة هي الثالثة له خلال هذا العام الى العاصمة الاماراتية واستقبله وزير الخارجية عبدالله بن زايد، ومن المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم بالرئيس الشيخ محمد بن زايد في قصره

واختتم الرئيس الاسرائيلي زيارته الى البحرين حيث استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس الأحد في العاصمة المنامة، وقال ملك البحرين خلال اللقاء بينهما وفق موقع "والا": "إن الزيارة لها دور مهم في توطيد العلاقات بين البلدين".

وقال هرتسوغ: "هذه لحظة عظيمة، أنت من المؤسسين للسلام في المنطقة وإبرام الاتفاقات الإبراهيمية"، ووفق مزاعم التقارير الاعلامية العبرية فقد دعا ملك البحرين إلى تعزيز العملية السياسية مع الفلسطينيين، مضيفا: "نؤكد على موقفنا الثابت الداعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

والتقى الرئيس الاسرائيلي خلال زيارته بالجالية اليهودية بالبحرين وشارك في اجتماع للهيئة الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والبحرين.