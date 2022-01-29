البحرين تبدا تنفيذ عقوبة اخطر الارهابيين المتهم بالعمالة لـ الحرس الثوري الايراني

شرعت نيابة التنفيذ البحرينية ترحيل محكوم بقضايا إرهاب لمركز الإصلاح والتأهيل بعد تسلمة من جهاز الانتربول الدولي، تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه، وبينها أربعة بالمؤبد حيث اتهم بالانتماء الى الحرس الثوري الايراني

4 عقوبات بالمؤبد لعميل ايران

وقال رئيس نيابة التنفيذ أن المحكوم، الذي تسلمته سلطات المملكة مؤخرا عبر "الإنتربول"، سيخضع لـ4 عقوبات بالسجن المؤبد، و 10 سنوات سجنا ، فضلا عن الغرامات المالية

الكشف عن هوية العميل الايراني في البحرين

واعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الناشط يدعى أحمد جعفر محمد (48 عاما)، وقد جرى توقيفه لدى السلطات البحرينية في السابق، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب المنظمة.

بدء تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أخطر العناصر الإرهابية .. أربعة أحكام بالسجن المؤبد وآخر لعشر سنوات وغرامات ماليةhttps://t.co/7gEeeG7xxJ — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 29, 2022

اخطر العناصر الارهابية

ووصفت وكالة الانباء الرسمية عن المحكوم بأنه "من أخطر العناصر الإرهابية"، وقالت إنه كان "المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين".

وأضافت الوكالة أن المحكوم عليه كان ينفذ عملياته "بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة".

وقالت نقلا عن بيان إن ذلك تم "من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي على السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها".

بدء تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أحد أخطر العناصر الإرهابية #مملكة_البحرين #النيابة_العامة pic.twitter.com/EIk7xlYSHy — النيابة العامة (@pp_bahrain) January 29, 2022

المتهم تآمر مع الحرس الايراني ضد البحرين

وأشارت وكالة انباء البحرين إلى أنه "هرب إلى إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014".

وأشارت الوكالة إلى أن المحكوم عليه "ظل ملاحقا دوليا بموجب أمر قبض دولي"، إلى أن "تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبية لطلبها".

وقالت ان المتهم سيتمكن "من الطعن في هذه الأحكام وفقا لما يجيزه القانون". حسب النيابة.

صربيا سلمت المطلوب للبحرين

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، الخميس، صربيا بتسليم معارض سياسي بحريني إلى بلاده في الساعات الأولى من يوم 24 يناير الجاري، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه.

وأشارت المنظمة إلى أن الناشط يدعى أحمد جعفر محمد (48 عاما)، وقد جرى توقيفه لدى السلطات البحرينية في السابق، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب المنظمة.

وفر محمد من البلاد عام 2013، علما أنه محكوم عليه المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات وصفتها المنظمة بالـ "جائرة". وفي عام 2015، جردته السلطات البحرينية من جنسيته، طبقا لـ "هيومن رايتس ووتش".