البحرين تجدد دعوة نتنياهو لزيارتها

إعلنت اسرائيل ان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جدد الخميس، دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المملكة.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف "كرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي (جائحة) كورونا".

ذكر بيان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن ولي عهد البحرين، أبلغ نتنياهو أنه معني بالنظر في "إمكانية انضمام المنامة إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى".

من ناحيتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن نتنياهو وآل خليفة، أكدا على "أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى لإطلاق مفاوضات مع إيران، بشأن العودة للاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها ترغب في توسيعه ليشمل برنامج طهران الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

وكان نتنياهو، قد أرجأ مرتين على الأقل، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، زيارة يخطط لها إلى الإمارات والبحرين، بسبب قيود جائحة فيروس كورونا.

