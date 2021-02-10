البحرين تجيز اللقاح الروسي والإصابات تقترب من مستويات قياسية في دول خليجية

الإمارات والبحرين من الدول صاحبة أعلى معدلات تطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19 بالنسبة للفرد.

قال صندوق الثروة السيادي الروسي الأربعاء إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

جاء ذلك فيما شهدت دول خليجية عربية منها البحرين عودة حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى ما يقترب من مستويات مرتفعة قياسية سجلتها العام الماضي، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة فرض قيود على السفر والتجمعات فيما تجري في الوقت نفسه حملات تطعيم.

وسجلت البحرين يوم الثلاثاء 759 إصابة جديدة وهو ما يزيد قليلا عن رقم قياسي سجلته في سبتمبر أيلول.

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المملكة قررت تعليق الصلاة في المساجد لمدة أسبوعين بدءا من يوم الخميس. وكانت الإصابات اليومية قد انخفضت إلى أدنى من 200 أواخر العام الماضي.

وفي الكويت، تجاوزت الإصابات اليومية الألف يوم الثلاثاء لأول مرة منذ مايو أيار بعد تراجعها إلى أقل من 300 في ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت الكويت في السابع من فبراير شباط تعليق دخول غير الكويتيين أسبوعين باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة. كما تم إغلاق قاعات اللياقة البدنية وصالونات التجميل.

وعلقت السعودية إلى أجل غير مسمى دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والعاملين في القطاع الطبي. وسجلت البلاد أكثر من 300 إصابة يوميا وإن كان ذلك أقل بكثير من المستوى القياسي الذي بلغته العام الماضي عندما اقترب عدد الإصابات اليومية من أربعة آلاف.

وشهدت الإمارات، المركز السياحي الذي توافد عليه السائحون في ديسمبر كانون الأول، أكبر زيادة في حالات الإصابة اليومية التي ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها في نحو ستة أسابيع لتسجل 3977 في الثالث من فبراير شباط.

وانخفض العدد منذ ذلك الحين، لكن البلاد سجلت 17 وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد يومي للوفيات منذ بدء الجائحة.

والإمارات والبحرين من الدول صاحبة أعلى معدلات تطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19 بالنسبة للفرد.

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