البحرين تطالب أفغانستان بحماية البعثات والمقار الدبلوماسية

أكدت البحرين، اليوم السبت، ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية في أفغانستان، ضمن الأعراف والمواثيق الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الباكستانية في العاصمة كابل، أمس الجمعة، ومحاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية.

وأعربت "الخارجية البحرينية" عن تضامنها مع جمهورية باكستان، وشعبها الذي وصفته بالصديق، مشددة على رفضها لكافة اعمال العنف والتطرف والإرهاب، التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأفادت وسائل اعلام، أمس الجمعة، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على القائم بأعمال السفارة الباكستانية، عبيد الرحمن نظاماني، مما أدى إلى إصابة أحد حراس السفارة بجراح خطيرة.

وطالب بيان "الخارجية البحرينية"، الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".