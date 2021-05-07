البحرين تقرر إعطاء جرعة ثالثة للفئات الأكثر عرضة للخطر

تم تحديد مواعيد أخذ الجرعة الثالثة حسب الفئات، حيث ستكون بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئات الأكثر عرضة للخطر.

أكد الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين أن المملكة اتخذت إجراءات احترازية في مواجهة الفيروس، بينها تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا.

وأعلن الفريق أنه "بعد نجاح الحملة الوطنية للتطعيم فإنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة وذلك بحسب البروتوكولات الطبية حيث سيتم تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم في تحقيق أهدافها وفق المسارات التي تضمن توفير التحصين للمجتمع والقضاء على الفيروس".

وأضاف: "تم الوصول إلى مستويات عالية من التحصين المجتمعي حيث بلغت نسبة المؤهلين ممن أخذوا التطعيم من سكان البحرين حتى الآن 44% بما يفوق النصف مليون شخص".

وتابع: "تم تحديد مواعيد أخذ الجرعة الثالثة حسب الفئات، حيث ستكون بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم المواطنون والمقيمون من كبار السن البالغين من العمر 60 عاما فما فوق، وكذلك من الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة، بالإضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية".

وقال انه "بالنسبة لباقي المواطنين والمقيمين من غير الفئات المذكورة فسيكون موعد الجرعة الثالثة المعززة من التطعيم بعد 12 شهرا من أخذ الجرعة الثانية".

وشدد على أنه "قد يتم تغيير نوع التطعيم في الجرعة الثالثة أو الإبقاء على ذات نوعية التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية وذلك حسب التوصيات التي سيصدرها في هذا الشأن لاحقا".

ودعا الفريق جميع المتعافين غير الحاصلين على التطعيم للتسجيل وأخذ اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي لضمان استمرار تكوين المناعة اللازمة في الجسم ضد الفيروس.