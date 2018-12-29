البحرين: ندعم سوريا في حماية أراضيها

وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

على خلفية إعلان المنامة استمرار عمل سفارتها في دمشق، شدد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وقوف بلاده إلى جانب سوريا في حماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك.

وفي تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في "تويتر"، وصف الوزير البحريني سوريا بأنها "بلد عربي رئيسي في المنطقة"، مضيفا: "لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة".

وتابع: "نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك. ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق"

وجاءت هذه التغريدة على خلفية إصدار وزارة الخارجية البحرينية أمس بيانا أكدت فيه حرص المملكة على استمرار العلاقات مع سوريا، مع إعلانها استمرار العمل في سفارة المنامة بدمشق وسفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة البحرينية، مع استمرار الرحلات الجوية بين الدولتين دون انقطاع.

وجاء البيان البحريني بعد يوم من إعادة افتتاح الإمارات العربية المتحدة سفارتها في دمشق