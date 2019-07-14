البحرين: وسائل الاعلام القطرية تتبع أساليب استفزازية

انتقد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، وسائل الإعلام القطرية، متهما إياها باتباع "أساليب استفزازية دنيئة"

وقال الرميحي إن قناة "الجزيرة" القطرية، تواصل "نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا"، رغم "انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير".

وأشار الوزير إلى أن قناة "الجزيرة" تحاول "الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الإعلام".

وأوضح أن هذا النهج "يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من انسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة"، مؤكدا أن "حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أقلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية".