البحوث الفلكية المصري: احتمالية رؤية هلال العيد اليوم "مرتفعة جدا جدا"

اكد عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري جاد القاضي ان احتمالية رصد ورؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس "مرتفعة جدا جدا".

وقال القاضي في مقابلة تلفزيونية ان "حساباتنا الفلكية تقول ان الهلال سيمكث في السماء .. المصرية لفترات تتراوح من 24 الى 29 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والاسلامية من 10 دقائق الى 35 دقيقة".

واضاف "اذن، بالتلسكوبات ان لم يكن بالعين المجردة احتمالية رصده ورؤيته (هلال شهر شوال) مرتفعة جدا جدا".

واكد بالتالي أن غالبية الدول العربية والإسلامية ستتمكن من رؤية هلال شوال 1444 هـ بعد غروب يوم الخميس المقبل، والذي هو اليوم التاسع والعشرون من رمضان، ما يعني ان عيد الفطر 2023 سيكون يوم الجمعة من الناحية الفلكية.

وانتقد عميد معهد البحوث بشدة جمعية "مركز الفلك الدولي" الاماراتية التي كانت نفت الاربعاء، امكانية رؤية الهلال مساء الخميس، وذلك عبر بيان حمل تواقيع 25 باحثا فلكيا.

سعادة د جاد القاضي عميد معهد البحوث الفلكية سلمه الله : احتمالية رصده مرتفعة جداً جداً، ومن غير اللائق القول يتعذر رؤيته لحاجة في نفس يعقوب. اتفاق تام مع ما ذكرناه سابقاً عن امكانية رؤيته و ننتظر قرار المحكمة العليا pic.twitter.com/wuS7V5iQbE — د. أيمن كرديDr Kordi (@aymankordi) April 20, 2023

واكد القاضي عدم صحة ما ذهب اليه بيان جمعية مركز الفلك "المغمورة"، والتي قال ان "هناك الكثير من علامات الاستفهام" عليها.

واعتبر انه "من غير اللائق استباق الاحداث والقول بتعذر رؤيته (الهلال) لحاجة في نفس يعقوب"، مجددا اتهامه للجمعية التي قال انها تسعى من وراء هذه البلبلة الى "تسيلط الاضواء على نفسها".

ويعد معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، احد اعرق المعاهد البحثية في العالم العربي، ويتجاوز عمره 160 عاما.