البدء بتوليد الكهرباء من سد النهضة قريبا

تستعد حكومة إثيوبيا لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وأشار وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إلى أن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل (الذي ينطلق غدا السبت حسب التقويم الإثيوبي).

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشأن السد، مشددا على أن لدى بلاده "الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية".

وتابع أن استخدام الموارد الطبيعية في سبيل التنمية أمر حيوي بالنسبة لجهود محاربة الفقر في إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة يمثل أداة رئيسية لمواجهة المشاكل التنموية في البلاد.