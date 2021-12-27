البرازيل.. الامطار تتسبب بإنهيار سدين ومخاوف من كارثة (فيديو)

تسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل، إلى انهيار سدين، وغمر أنهار محلية ممتلئة، مما ينذر بوقوع فيضانات عارمة في تلك المناطق، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليل أمس السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.
وانهار صباح الأحد سد ثان، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.
#Brazil #Bahia The collapse of a dam causes an urgent evacuation in the north-east of the country. A major flood is expected to hit the town of #Itambe. All residents were asked to leave the banks of the #Verruga River. #Redalert pic.twitter.com/KevWeokp67— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 26, 2021