البرازيل.. الامطار تتسبب بإنهيار سدين ومخاوف من كارثة (فيديو)

تسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل، إلى انهيار سدين، وغمر أنهار محلية ممتلئة، مما ينذر بوقوع فيضانات عارمة في تلك المناطق، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليل أمس السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.

وانهار صباح الأحد سد ثان، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.