البرازيل تسجل رقما قياسيا من "وفيات كورونا" لليوم الثالث

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1473 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، في اليوم الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الوفيات.

ومع ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و21 حالة، تجاوزت البرازيل إيطاليا لتصبح ثالث أكبر دولة من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 108 آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس، بينما اقتربت بريطانيا من تسجيل ما يقرب من 40 ألف حالة وفاة.

وقالت السلطات الصحية إنه ثبت إصابة 614 ألفا و941 شخصا على الأقل بالفيروس حتى الآن في البرازيل.

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات التي لم يتم اكتشافها أعلى من الرقم المعلن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض معدلات الفحوصات في البرازيل، حيث تجري السلطات الاختبارات للأشخاص الذين يعانون من حالات خطيرة فقط. (د ب أ)