  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. البرازيل تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 03:22
البرازيل تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا

اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا في البرازيل وقد يسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريبا وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

وتسجل روسيا حاليا ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

ويوم الاثنين الماضي، تجاوزت البرازيل بريطانيا لتسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم وأعلنت يوم الثلاثاء عن وفاة 1179 شخصا بالفيروس. (رويترز)


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...