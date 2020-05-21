البرازيل تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا

اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا في البرازيل وقد يسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريبا وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

وتسجل روسيا حاليا ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

ويوم الاثنين الماضي، تجاوزت البرازيل بريطانيا لتسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم وأعلنت يوم الثلاثاء عن وفاة 1179 شخصا بالفيروس. (رويترز)