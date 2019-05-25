البرازيل تشهد اغرب زواج في التاريخ

ستسجل مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل اغرب زواج في التاريخ بعد قصة حب طويلة، العروس ستتزوج نفسها بعد ان عشقت ذاتها ووجدت انه لا بديل الا ان تكون هي نفسها لنفسها .

حفل الزفاف سينقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاحد القادم وستلبس العروس جوسارا دوترا كوتو (38 عاما) ثوبا ابيضا لتزف نفسها لنفسها وسترافقها ابنتها البالغة من العمر 21 عاما إلى المذبح في الكنيسة وستكون صديقتها عريفة حفل الزواج.

اما الخاتم؟ فستستعيض عنه بوشم على شكل فراشة يمثل رمز الاستقلال

Já ouviu falar de casamento sologâmico? No próximo domingo, a empresária Jussara Dutra Couto se casará com ela mesma https://t.co/AocRuffepk pic.twitter.com/BWSKSeU5Oz — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتقول "العروس والعريس" : "يحلم الكثير من الناس بالزواج، وارتداء ثوب الزفاف. و"زواج النفس" يوفر مثل هذه الفرصة، والمرأة في هذه الحالة لا تحتاج إلى شريك. ويعد حب الذات الحب الأكثر إخلاصا".

وتشير الى انها ستبقى منفتحة على العلاقات مع أشخاص آخرين حتى بعد العرس.