البرازيل تشهد اغرب زواج في التاريخ

منشور 25 أيّار / مايو 2019 - 02:25
ستبقى منفتحة على العلاقات مع أشخاص آخرين حتى بعد العرس
ستبقى منفتحة على العلاقات مع أشخاص آخرين حتى بعد العرس

ستسجل مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل اغرب زواج في التاريخ بعد قصة حب طويلة، العروس ستتزوج نفسها بعد ان عشقت ذاتها ووجدت انه لا بديل الا ان تكون هي نفسها لنفسها .

حفل الزفاف سينقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاحد القادم وستلبس العروس جوسارا دوترا كوتو (38 عاما)  ثوبا ابيضا لتزف نفسها لنفسها وسترافقها ابنتها البالغة من العمر 21 عاما إلى المذبح في الكنيسة  وستكون صديقتها عريفة حفل الزواج.

اما الخاتم؟ فستستعيض عنه بوشم على شكل فراشة يمثل رمز الاستقلال

وتقول "العروس والعريس" : "يحلم الكثير من الناس بالزواج، وارتداء ثوب الزفاف. و"زواج النفس" يوفر مثل هذه الفرصة، والمرأة في هذه الحالة لا تحتاج إلى شريك. ويعد حب الذات الحب الأكثر إخلاصا".
وتشير الى انها  ستبقى منفتحة على العلاقات مع أشخاص آخرين حتى بعد العرس.

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