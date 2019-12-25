البرغوثي مرشح محتمل للرئاسة

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر إن القيادي البارز في الحركة الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي يعتزم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية إذا أجريت.



وأضاف عبد القاد في تصريحات لشبكة إخبارية فلسطينية وفق القناة 7 العبرية: "البرغوثي هو المرشح المفضل في حركة فتح في حال أعلن أبو مازن عدم مشاركته في الانتخابات".

واجمعت حركة فتح على اعادة ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لولاية جديدة ولا يمكن الدخول للانتخابات بمرشحين بارزين خوفا من اضعاف موقف الحركة في الوقت الذي حظيت قوائم حركة فتح التي يقودها البرغوثي بغالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية