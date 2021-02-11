البرلمان الأوروبي يدعو لإنهاء الحرب في اليمن

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن، مشدداً على أنه لا حل للأزمة باليمن إلا عبر المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

فيما دان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، هجوم الحوثيين الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.

طالب راب الحوثيين بوقف تلك الهجمات المشينة، مؤكداً أن بلاده ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية.

والأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دولياً جريمة حرب مكتملة الأركان.

اليمن يدين ارهاب الحوثي

ودانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني:

إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.

والأسبوع الماضي أعلن التحالف أن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابياً استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكداً السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.

وشدد التحالف على أن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي "جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر".

ترحيب ايراني حذر

والاسبوع الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء دعمها للهجوم الذي تقوده السعودية في اليمن، قد يكون "خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

جاء ذلك ردا على اعلان الولايات المتحدة إنها ستحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة العربية السعودية كجزء من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستنهي دعمها للعمليات الهجومية في اليمن.

حذَر خطيب زاده من أن الدعوات الأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن وحدها لا يمكن أن تنهي المعاناة الإنسانية في اليمن.

وقال زاده: "هذا الموضوع، لا يستطيع لوحدة أن يحل المشكلة في اليمن، وإنما هناك حاجة إلى رفع الحصار الجوي والبحري والبري الذي أودى بحياة الآلاف من أبناء الشعب اليمني".

كما أعلن بايدن في خطابه إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية "ذات الصلة" للسعودية. على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما الذي قد يستتبعه استخدام الذخائر الأمريكية المصنعة في اليمن، فقد تسبب في دمار كبير وخسائر في الأرواح خلال الحرب الأهلية الدموية التي استمرت خمس سنوات.

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