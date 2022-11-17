البرلمان الإيطالي يسمح للبرلمانيات ارضاع اطفالهن خلال الجلسات

منحت السلطات الايطالية الحق الكامل لعضوات البرلمان في البلاد بارضاع اطفالهن وذلك خلال الجلسات ، رافعة بذلك الحظر القانوني عن عملية الارضاع والتي كانت ممنوعة في وقت سابق.



رئيسة الحكومة الايطالية دافعت عن القانون



وكانت الاجراءات السارية في وقت سابق هي السماح للامهات المرضعات العضوات الجلوس في غرفة خاصة في المجلس

وحسب التعديل الجديد في القانون فانه على الأمهات المرضعات الجلوس في الصف العلوي من المجلس، حيث سيتسنى لهن الإرضاع حتى إكمال الرضيع السنة الأولى من عمره.

وحسب التقارير فان رئيسة الحكومة الجديدة، جورجيا ميلوني، هي من دافع عن تعديل القانون القديم



الصحة العالمية تؤيد حالة الكنغر



بالتزامن مع القرار الايطالي الجديد فقد نشرت منظمة الصحة العالمية توجهات معدلة بخصوص الرضاعة الطبيعية وتأثيرها على حديثي الولادة الخدج حيث شددت على أهمية التلامس الجسدي بين الرضيع وأمه لإطالة أمد حياته، حيث تروج المنظمة العالمية لمفهوم "حضانة الكنغر"، والتي افادت فيها الابحاث الجديدة بانها طريقة تحافظ على حياة 150 ألف مولود سنويا، بين كل عشرة منهم طفل خديج.

