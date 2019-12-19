البرلمان الالماني: حظر كامل لـ حزب الله

وافق البرلمان الألماني، يوم الخميس، على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى "أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

والاقتراح مدعوم من قبل الحزبين الحاكمين في ألمانيا، وهو غير ملزم إلا أنه سيزيد الضغوط على الحكومة لمواجهة نشاطات حزب الله.

وجاء في الاقتراح أن على ألمانيا أن تتخلى عن سياستها الحالية المتمثلة في التمييز بين الذراع السياسية لحزب الله والوحدات العسكرية التي قاتلت إلى جانب جيش النظام السوري.

وجاء في الاقتراح "يدعو مجلس النواب الحكومة إلى حظر حزب الله وعدم التسامح مع أي نشاط من جانب ممثليه في ألمانيا".

وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد أنصار حزب الله المشتبه في قيامهم بجمع الأموال للجماعة الشيعية اللبنانية في ألمانيا، وذلك بشكل أساسي من خلال منح المدعين صلاحيات تحقيق أكبر. لكنه قال إن تلك الإجراءات لم تكن كافية.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل ألمانيا على حظر حزب الله بالكامل، ورفضت المزاعم بأن جناحها السياسي والعسكري كيانان منفصلان.

وأدخلت بريطانيا تشريعا في فبراير يصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنشطته العسكرية في سوريا والعراق واليمن.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسي.