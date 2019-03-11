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البرلمان السوداني يوصي بتقليص فترة الطوارئ الى 6 اشهر

البرلمان السوداني يوصي بتقليص فترة الطوارئ الى 6 اشهر
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