البرلمان العراقي.. لا اتفاق على بنود قانون الانتخابات

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على بنود قانون الانتخابات.

وقال الكعبي، خلال ترؤسه اليوم جلسة اعتيادية بالبرلمان لمواصلة إقرار بنود قانون الانتخابات العراقي، إن عدد الحضور حاليا 184 نائبا.

وكان النائب أسعد المرشدي عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان كشف في وقت سابق عن حــراك سـيـاسـي مــن الـكـتـل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين.

وشهدت ساحات التظاهر الليلة الماضية اضطرابات أمنية بعد أن أخفق البرلمان في عقد جلسة ليلية لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات على خلفية غياب غالبية أعضاء البرلمان.