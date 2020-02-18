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البرلمان المصري يطالب باستدعاء وزيرة الثقافة بسبب أغاني المهرجانات

منشور 18 شباط / فبراير 2020 - 01:08
البرلمان المصري
البرلمان المصري

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