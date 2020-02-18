منشور 18 شباط / فبراير 2020 - 01:08 البرلمان المصري مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أفغانستان: "مفوضية الانتخابات" تعلن فوز أشرف غني بالرئاسة منشقون من كوريا الشمالية يشكلون حزبا معارضا في كوريا الجنوبية سنغافورة: تخصيص 4 مليارات دولار للتصدي لتبعات "كورونا" البرلمان المصري يطالب باستدعاء وزيرة الثقافة بسبب أغاني المهرجانات الجيش الليبي يدمر سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس Loading content ...