البرهان: المكون المدني حاول التدخل في شؤون الجيش

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عدم السماح للسياسيين بالتدخل في شؤون الجيش، مشيرا إلى أن أي مجموعة سياسية تحاول ذلك ستكون عدوا لنا.

ووجه الفريق أول "البرهان"، اليوم الأحد، تحذيرا السياسيين، وقال لهم: " كونوا بعيدا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح".

ونوه "البرهان"، إلى أنه تم فض الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش، مشددا على أنه لا يوجد شيء تحت مسمى التسوية الثنائية.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "القوات المسلحة ستظل حافظة للبلد، وأنها لن تخون الشعب، وأنه لن يتم السماح بتفكيك الجيش أو محاولة العبث به من قبل أي جهة كانت"، متعهدا بالسعي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأضاف: "نحن في صف الشعب، وقضيتنا الأساسية هي حماية الوطن وشعبه وأرضه"، وفقا لموقع الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.

وأعرب البرهان، عن أمنيته في تشكيل حكومة غير حزبية، وأن تكون مستقلة، مشيرا إلى أن غياب التوافق بين القوى السياسية، والإنقسام بينها يضر المؤسسات السودانية.

وشدد البرهان، على أن السودان سيسعى للحوار مع إثيوبيا، لحل الأزمات معها، سواء تلك المتعلقة منها بالحدود، أو سد النهضة.