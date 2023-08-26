البرهان الى مصر والسعودية ويتخذ من بورتسودان مقرا له

في اول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان يلتقي قائد الجيشرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في مصر، اليوم السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما قالت مصادر انه سيتوجه الى السعودية بعد ان افادت تقارير بعزمه نقل مقر اقامته الى بورتسودان في ظل انباء عن فراره من الخرطوم

وظهر البرهان عندما زار بشكل مفاجئ مقر القيادة العامة وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أمدرمان حيث التقى مع السودانيين عندما تجول في عدة مناطق داخلية في العاصمة وخارجها

وقالت مصادر اعلامية سودانية ان البرهان يعتزم زيارة السعودية حيث يدور حديث في السودان الآن عن احتمالات التوصل إلى ترتيبات بوساطة إقليمية يتابعها خلال سفره خارج البلاد لوضع تسوية تنهي الحرب.

وقالت مصادر سودانية ان البرهان سيتخذ من بورتسودان (عاصمة ولاية البحر الأحمر) مقرا له لمباشرة مهامه السيادية، ويتجه لتسمية بورتسودان عاصمة إدارية للبلاد كما يعتزم تشكيل حكومة طوارئ لإدارة شؤون البلاد برئاسة نائبه مالك عقار، في ظل انباء من الدعم السريع عن فراره خارج العاصمة

وقالت مصادر اعلامية ان البرهان تحدث عن عن ضعف الإدارة المدنية في البلاد وأداء الحكومة المكلفة، مما أدى إلى تدهور الخدمات وغياب الخطاب السياسي والإعلامي

وقالت تقارير ان البرهان سيتوجه من القاهرة الى الرياض لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية التي ترعى مع الولايات المتحدة مفاوضات سلام في السودان وستركز المحادثات على إنعاش منبر جدة بعد توقف المفاوضات خلال الأسابيع الماضية.