البرهان يحذر من تحركات دبلوماسيين لاثارة الشارع السوداني

تمسك رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالاتفاق الذي وقع مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك"، محذرا من اصابع خارجية قد تعبث في الشارع السوداني لاثارته ، وشدد على التزامه ودعمه لتوجهات حمدوك

بعثات دبلوماسية تحرك الشارع السوداني

وحذر البرهان من "مغبة تحركات البعثات الدبلوماسية وسط المواطنين" واكد ان القوات المسلحة ستظل حامية للتغيير مهما قال المرجفون، ونحتاج لوقفة من الشعب السوداني مع القوات المسلحة". واستطرد رئيس مجلس السيادة السوداني: "كل من تسول له نفسه يعبث بالشعب السوداني..لن نسمح له، والسودان لن يُوتى وفيه قواته المسلحة".

التزام مع حمدوك

وجدد البرهان الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في ختام العام التدريبي للجيش السوداني التزامه بالاتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الموقع الشهر الماضي، قائلا: "نقول لرئيس الوزراء امض ونحن معك ونساندك". وكشف في وقت سابق البرهان عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد في السودان.





لا ترشح لعسكريين

ولم يستبعد البرهان ترشح أي من قوى الثورة، باستثناء العسكريين، في الانتخابات المزمع عقدها مستقبلا في البلاد، بحسب ما أوضح مكتبه في بيان، اليوم الأحد.

وكان رئيس مجلس السيادة أعلن في مقابلة مع وكالة فرانس برس، السبت أنّ هناك "مؤشّرات إيجابيّة" تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكّدا أنّ جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023.

إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى استبعاد الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا "سوف نعمل معا حتى لا يكون المؤتمر الوطني جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور".