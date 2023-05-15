البرهان ينهي خدمة سفراء بوزارة الخارجية السودانية

انهى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين.

وقرر البرهان إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية وفقا للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني عبر البيان أن البرهان وجه وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة إلى وضع القرار موضع التنفيذ

وأعفى أمس الأحد البرهان حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بديلا عنه.

#عاجل | البرهان يعفي مدير عام الشرطة السودانية من منصبه ويعين بديلا له (بيان) — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 15, 2023

كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا يقضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج الجمهورية، إضافة إلى منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.

وأيضا وجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان إلى وضع قرار التجميد موضع التنفيذ.