ما هي حقيقة مقتل حميدتي

تحدثت مصادر اعلامية سودانية ومسؤولين في الجيش عن مصرع قائد التدخل السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وبدأت الاشاعة تنتشر بشكل سريع في اوساط السودانيين والمتابعين الا ان ظهرت الحقيقة على لسان المعني الاول في الخبر

حميدتي ينفي مقتله

فقد خرج حميدتي عبر صفحتة على تويتر ينفي نبا مقتله ويتوعد غريمة وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بالنصر عليه وقال "قريبا يا برهان ستكون في قبضتنا"

وفي رسالته الصوتية التي وجهها الى قوات الدعم السريع لينفي الانباء عن مقتله، قال دقلو المعروف باسم حميدتي " رسالة الى اشاوس الدعم السريع احمو المواطنين وساندو الضعيف ، واعرفو احتياجاتهم وحارمو الحرامية ، الانقلابيين يعملون بالمؤامرات، ونحن لهم بالمرصاد ومستعدين لتوفير الخدمات الضرورية في اماكن تواجدنا".

واتهم حميدتي من وصفهم بالانقلابيين ببث الدعيات الهدامة وقال انه متواجد بين القوات في البحري والخرطوم وام درمان والنيل، وقال انهم يروجون لمقتلي وهي اكاذيب تشير الى انهم مغلوبين ، ولو "استشهدت" لعلمت قوات الدعم السريع

حميدتي ينفي مقتله ويتوعد غريمه بالنصر

وقال ان البرهان سيكون قريبا في قبضتنا ان شاء الله عاجلا ام آجلا، ودعا قواته لعدم الالتفات الى الدعاية والاشاعات ، وادعى ان قوات الجيش السوداني قامت بتصفية ابناء القبائل وكل من رفض الانصياع لهم ، وهم يراقبون عناصرهم وقوات الجيش ويصفون من يخرج من قطعته العسكرية.

واكد حميدتي ان الجيش دمر القصر الجمهوري والاماكن الحيوية والبنية التحتية والمصانع والمؤسسات وان شاء الله ينهض السودان من جديد ونحن نقاتل من اجل الديمفراطية ونفشل مخططات من وصفهم بالانقلابيين .

رسالتي لجماهير شعبنا ولأشاوس الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة pic.twitter.com/IurKdTjGLU — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 14, 2023

وقال حميدتي ان قواته اعتقل العديد من المقاتلين الاعداء والقناصين ورجال المخابرات وعددهم بالالاف وهم الان في سجون الدعم السريع وستكون قواته لهم بالمرصاد.

حميدتي لقوات الجيش: البرهان ما ينفعكم

وخاطب حميدتي القوات العسكرية الرسمية قال ان البرهان لا ينفعكم ولا يحميكم وقد دمر دارفور وانكر دوره وعلاقاته بالطيارين وقال لا علاقي لي بهم ، وهو سينكركم في المستقبل، لكن الوضع مختلف وسيكون هناك محاكمات عادلة والجاني سيشنق في الساحات امام الشعب السوداني .