البريطانيون الذين يصابون بكورونا بعد التطعيم يبلغون عن عارض فريد للمرض !

البريطانيون الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يبلغون عن عارض مرضي فريد لدى اصابتهم بالفيروس، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الاربعاء.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا للفيروس في ارتفاع درجات الحرارة وسعال متواصل وفقدان او تغير في حاستي التذوق أو الشم.

لكن اولئك الذين يتلقون جرعتي اللقاح يبلغون على الاغلب عن اصابتهم بالعطاس كعارض للمرض اكثر من الاشخاص غير المطعمين، بحسب ما تنقله الصحيفة عن دراسة لجامعة كينغز في لندن.

وتقول الصحيفة ان العلماء وجدوا ان الاشخاص الذين تلقوا المطعوم وجاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، يعانون من اعراض طفيفة مقارنة بمن لم يتلقوا المطعوم.

وتحول اللقاحات دون الوفاة او المعاناة من اعراض خطيرة، كما اثبتت انها تخفض من اعداد الاشخاص الذين تتطلب حالاتهم الدخول الى المستشفيات.

وبلغ عدد من تلقوا جرعتي اللقاح في بريطانيا نحو 37 مليون شخص.

لكن برغم ان الحصول على المطعوم يعطي الشخص حماية اكبر، لكنه لا يمنع من تعرضه للاصابة ونقله العدوى للاخرين.

وقد اكتشف الباحثون ان العطاس كان العرض "الوحيد" الاكثر شيوعا الذي جرى الابلاغ عنه من قبل الاشخاص الملقحين الذين يصابون بمرض كوفيد-19 الناجم عن التعرض لفيروس كورونا.

ومن الاعراض الاخرى التي تنتاب المصابين ممن تلقوا اللقاح:

- الصداع

- سيلان الانف

- التهاب الحلق

وخلصت دراسة جامعة كينغز الى ان "اعراضا اقل جرى الابلاغ عنها خلال فترة زمنية قصيرة من قبل الاشخاص الذين حصلوا على التلقيح الكامل، ما يشير الى ان مرضهم يكون اقل شدة وانهم يتعافون بسرعة اكبر".