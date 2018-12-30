البشير: سنخرج من أزمتنا منتصرين

الرئيس السوداني عمر البشير

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه أمام قيادات الشرطة، اليوم الأحد، أن بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلال هذه الأزمة.

وأعرب البشير في كلمته عن رضاه التام عن أداء الشرطة في السودان.

بدوره أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس عمر البشير خلال الاحتجاجات التي تشهدعا البلاد منذ حوالي أسبوعين.

وقال وزير الداخلية إن "الذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن لن نسمح لهم بذلك".