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البشير يتعهد بفتح ابواب الحوار ويقمع تظاهرات مناهضة لنظامه

البشير يتعهد بفتح ابواب الحوار ويقمع تظاهرات مناهضة لنظامه
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