البشير يحذر من المحرضين في سادس أيام الاحتجاجات بالسودان

الرئيس السوداني عمر البشير

حذر الرئيس السوداني عمر البشير المواطنين يوم الاثنين من "الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط" في أول تعليقات علنية له في اليوم السادس من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن البشير اجتمع بمساعديه الأمنيين ونقلت عنه قوله إن الدولة مستمرة في "إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة".

وتخرج احتجاجات منذ يوم الأربعاء اعتراضا على ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وأزمة سيولة واشتبك محتجون مع قوات الأمن.

واستهدف المتظاهرون مرارا مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، وهتفوا بإنهاء حكمه المستمر منذ 29 عاما.

وألقى مسؤولون بالحكومة باللوم في الاحتجاجات على "مندسين" وسجل مسؤولون وشهود 12 حالة وفاة على الأقل رغم أنه من الصعب التحقق من العدد الفعلي للقتلى.

وخرجت ثلاثة احتجاجات صغيرة يوم الاثنين منها اثنان في ولاية الجزيرة التي يعتزم البشير زيارتها يوم الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام.

وسيتوجه البشير إلى شمال الولاية لافتتاح مستشفى متجنبا زيارة عاصمتها مدني التي كانت بؤرة اضطرابات خلال موجة احتجاجات مشابهة مناهضة للحكومة في سبتمبر أيلول 2013 والتي شهدت سقوط عشرات القتلى بالمدينة.

وفي العاصمة الخرطوم، من المتوقع خروج احتجاج في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بعد انتهاء مباراة لكرة القدم. ونُظمت احتجاجات يوم الاحد عقب مباراة أخرى أيضا.

وقال شاهد من رويترز إن السلطات عززت الأمن في الخرطوم استعدادا للاحتجاج مضيفا أن حركة السيارات والمارة قلت بشكل ملحوظ.