البصرة تمد يد المساعدة للكويت

أمطار غزيرة في الكويت

أعربت السلطات المحلية في البصرة عن استعدادها لتقديم أي مساعدة تطلبها الكويت، التي تضررت جراء السيول والفيضانات التي أتت عليها مؤخرا.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن السلطات البلدية ستتصل بالقنصل الكويتي في المحافظة "لغرض التنسيق في تقديم أي دعم لأهالي دولة الكويت ولاسيما المناطق التي اجتاحتها الفيضانات"

وأكد عزم سكان البصرة على تقديم كل ما يلزم من المساعدة لجيرانهم الكويتيين والوقوف معهم في هذه الأزمة العابرة التي يمرون بها في الوقت الراهن.

وغمرت المياه عدة طرق رئيسية في الكويت، وحاصرت العديد من السيارات والمواطنين إثر عاصفة شديدة هبّت فجر أمس الجمعة، وكانت الثالثة على مدى الأسبوع.

وهطلت الثلاثاء الماضي أمطار غزيرة في الكويت مما أدى إلى توقف جزئي في عمل المؤسسات العامة والتعليمية.