"البناء" يرشح العيداني لرئاسة الحكومة والمحتجون يتهمونه بالتبعية لايران

رضح "تحالف البناء"، الأربعاء، محافظ البصرة، أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي على الرغم من مظاهرات سابقة ترفض ترشيحه وتتهمه بالتبعية والموالاة لايران وقالت تقارير إعلامية عراقية إنه "بعد انتهاء اجتماع البناء فجر الأربعاء تقرر ترشيح أسعد العيداني وإرسال كتاب بذلك إلى رئاسة الجمهورية لغرض التكليف.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، باعتذار قصي السهيل عن تكليفه المحتمل برئاسة الوزراء في العراق ليكون العيداني ثالث مرشح رسمي يطرحه "تحالف البناء"، بعد محمد شياع السوداني ووزير التعليم قصي السهيل، والذين سُحب ترشيحهما بسبب الرفض الشعبي والسياسي الواسع لهما

ونشرت قناة "السومرية نيوز" وثيقة تفيد باعتذار السهيل لكتلة البناء عن تكليفه، جاء فيها: "الأخوة في تحالف البناء أثمن عالياً ترشيحكم ولكن الظروف غير مواتية لمثل هذا التكليف".

يأتي ذلك فيما أحرق محتجون مقار تابعة لحزب "الدعوة" و"تيار الحكمة" و"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوب العاصمة العراقية بغداد بعد اغتيال الناشط، ثائر الطيب.

وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والناصرية والبصرة، فيما ردد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي "دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير"، وفقاً لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.