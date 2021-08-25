البنتاغون نقل 82 الف من كابول والـ CIA مستاءة من بايدن

اكدت الولايات المتحدة التزامها بموعد 31 اب للانسحاب من افغانستان ، فيماابدت وكالة الاستخبارات الاميركية استياءها من خطوات الرئيس جو بايدن التي تركت الاف الموالين لاميركا فريسة لطالبان، واكدت البنتاغون انها سحبت 80 الفا

الناس يشعرون بالاشمئزاز

ونقلت قناة "NBC News" عن مسؤول مخابرات أميركي سابق طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الناس غاضبون ويشعرون بالاشمئزاز"، وأضاف أنه أصيب بالغثيان وهو يفكر في عدد الحلفاء الأفغان الذين سيتركون وراءهم، ياتي هذا الموقف في ظل مواقف مشابهه من الادراة الاميركية التي لم تتصرف عاجلاً وكانوا مترددين في بدء عملية إجلاء جماعي قبل مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني

من جانبه، قال جون برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، إن الضباط في وكالة المخابرات المركزية يشعرون بإحساس حقيقي بالالتزام الأخلاقي والشخصي تجاه الأفغان الذين دعموهم ودربوهم.

في المقابل قال مسؤولون عسكريون إن الوضع غير المستقر للقوات الأميركية على الأرض ترك بايدن بلا خيارات جيدة لتمديد وجودها.

اجلاء 82 الفا

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من كابل أمس، ما يرفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا من أفغانستان منذ 14 أغسطس إلى 82300 وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ساعدت 42 رحلة جوية عسكرية أميركية و48 رحلة من التحالف في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية.