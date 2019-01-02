البنتاغون يحذر من خطر الصين والصين والصين

جاءت التصريحات خلال أول اجتماع لشاناهان مع مسؤولين بأفرع الجيش الأمريكي

دعا باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قادة مدنيين بالجيش الأمريكي إلى أن يتذكروا "الصين ثم الصين ثم الصين"، حتى وهم يخوضون معارك ضد حركات التمرد، وذلك في تصريحات خلال محادثات مغلقة، اليوم الأربعاء، ونقلها مسؤول أمريكي.

جاءت التصريحات خلال أول اجتماع لشاناهان مع مسؤولين بأفرع الجيش الأمريكي منذ أن تولى مهام المنصب من جيم ماتيس، الذي استقال من منصب وزير الدفاع بسبب اختلافات في الرؤى السياسية مع الرئيس دونالد ترامب. وترك ماتيس المنصب يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

وشاناهان مدير تنفيذي سابق بشركة بوينج وكان نائبا لماتيس.