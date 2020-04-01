البنتاغون يرفض إخلاء حاملة طائرات موبوءة ويهمل رسائل الاستغاثة

رفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا على متنها، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها المساعدة.

جاءت تصريحات إسبر بعد أن نشرت وكالة "رويترز" رسالة من بريت كروزير، قبطان حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، يدعو فيها إلى إجلاء 4 آلاف بحار من الحاملة وعزلهم صحيا.

وخلال حديثه لمحطة "سي.بي.إس" لم يعلق إسبر بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، وعندما سئل عما إذا كان الوقت مناسبا لإخلاء الحاملة، قال:"لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

وتابع: "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في جزيرة غوام. نوفر طواقم طبية..."، مضيفا أن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس، وأنه لا توجد أي حالات خطيرة بين أفراد الطاقم.

وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين عن وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالعدوى في صفوف الجيش تجاوز الـ 500 فرد.

نيويورك: نصعد الجبل

أعلن حاكم نيويورك، آندرو كومو، أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحافية إن "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

يشار إلى أن مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأميركية، تحتوي على 1000 سرير، وصل إلى ميناء نيويورك الاثنين للمساعدة في تخفيف أزمة كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

كما سيتم استخدام سفينة "يو إس إن إس كومفورت"، التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر، لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس التاجي، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من فيروس كوفيد-19.

وبالإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي "كومفورت" على 12 غرفة عمليات يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة زاد عن 20 ألف حالة الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

إلى ذلك قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 163539 إصابة، بزيادة 22635 حالة عن العدد السابق، وإن حالات الوفاة زادت 455 إلى 2860 حالة.

وأضافت أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مارس مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة.