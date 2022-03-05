"البنتاغون" يزود الأوكرانيين بصواريخ "ستينغر" وأسلحة لقتال الشوارع

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة زادت من شحنات المساعدات العسكرية لاوكرانيا، وأن البنتاغون زود المقاتلين الاوكرانيين بأسلحة فتاكة، ومعدات خاصة لمعارك الشوارع.

وذكرت "واشنطن بوست"، نقلًا عن تقرير حكومي، أن "واشنطن عززت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، حينما أصبح احتمال الغزو الروسي أكثر وضوحًا"، مشيرة إلى أن "المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، شملت أسلحة فتاكة ومعدات حماية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، زادت من شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي"، موضحة أن "إدارة بايدن أرسلت أنظمة صواريخ ستينغرالمضادة للطائرات لأوكرانيا للمرة الأولى".

كما أن "​البنتاغون​ زود المقاتلين الأوكرانيين بالأسلحة ومعدات خاصة بالقتال بالمناطق الحضارية أي الشوارع والأزقة".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.