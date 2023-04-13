"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على الإنترنت

البوابة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اتخاذها اجراءات، تتعلق بتقييد الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى مستقبلا.

وقالت واشنطن، إن اجراءات "البنتاغون" تأتي في إطار حماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تصريحات صحفية، بأن "البنتاغون" اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا.

وقالت جان بيير، إن التحقيق لا يزال جاريا، بشأن تسريب الوثائق السرية، وأنه يتم حاليا دراسة المشكلات المتعلقة بالأمن القومي، مؤكدة أنه يتم أخذ الأمور على محمل الجد، لتقليل التأثير، الذي قد ينجم عن نشر هذه الوثائق على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

ويزعم الشخص الذي كان وراء تسريب وثائق سرية أمريكية، أنه حصل عليها من "قاعدة عسكرية" عمل فيها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن مُسرب الوثائق كان يُعرف فقط باسم "OG" على منصة "ديسكورد"، وذلك بناء على مشاركة من عضو في مجموعة الدردشة على المنصة.

وتصف الوثائق السرية المسربة على الشبكة الإجتماعية، حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، وأشارت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".