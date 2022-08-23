بيان مقتضب لـ قمة العلمين

بيان مقتضب، ركز على العموميات والالفاظ الدبلوماسية، هو ما خرجب به القمة العربية المصغرة التي احتضنتها مدينة العلمين المصرية امس واليوم الثلاثاء بمشاركة قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين

البيان الختامي اكد على دعم القادة للجهود والمساعي التى تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خلال اجتماعهم بمدينة العلمين.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة المصرية أن "القادة المشاركين في لقاء العلمين استعرضوا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها". وأضاف البيان المقتضب أن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر الاثنين، بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ملك الأردن عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي لم يكمل المحادثات وعاد الى بلاده لمتابعة التطورات التي تشهدها.