البيت الأبيض يدافع عن تصريحات بايدن المتعلقة ب"فاشية" أنصار ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن تصرفات بعض الجمهوريين من أنصار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، تتوافق مع تعريف "الفاشية".

جاءت تصريحات جان بيير، تبريرا لتصريحات الرئيس جو بايدن، التي أدلى بها يوم الخميس الماضي، ووصف بها بعض أنصار ترامب ب"شبه الفاشية"

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه (بايدن) كان واضحا جدا الليلة الماضية. انظر، ما قاله الرئيس الليلة الماضية هو أنه عندما يتعلق الأمر بجمهوريي "ماغا"، عندما يتعلق الأمر بالجناح المتطرف من الجمهوريين ، فإنهم يهاجمون الديمقراطية. أليس كذلك؟ إنهم يهاجمون ويسلبون الحقوق والحريات"، على ما نقلت قناة "فوكس نيوز".

و"ماغا" هي فلسفة متطرفة تبناها ترامب وأنصاره وهي اختصار لـ شعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد (ميك أميركا غريت أغين - ماغا).

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين المرتبطين بترامب الذين اعتنقوا العنف والكراهية تحولوا إلى "شبه الفاشية".

ودعا بايدن الديمقراطيين إلى إنقاذ البلاد من "شبه فاشية" جمهوريي دونالد ترامب ومواصلة السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن إن "ما نشهده اليوم هو إما ولادة أو موت الفلسفة المتطرّفة" المتمثلة بشعار "ماغا".

وتابع أن "الأمر لا يتعلق بترامب وحده بل بفلسفة كاملة (...). إنها شبه فاشية".

فيما وصفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هذه التعليقات بـ "الحقيرة".

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري ناثان براند: "أجبر بايدن الأمريكيين على ترك وظائفهم... وأرسل بلدنا إلى ركود بينما لا تستطيع العائلات تحمل تكاليف الغاز والبقالة".

واعتبر أن "الديموقراطيين لا يهتمون بمعاناة الأمريكيين – لم يفعلوا ذلك قط".