البيت الأبيض يرحب بتدمير ليبيا مخزون الأسلحة الكيماوية

ارشيف

هنأ البيت الأبيض ليبيا يوم الخميس لتدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ودعا سوريا أيضا إلى التخلص بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيماوية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "تهنئ الولايات المتحدة ليبيا لتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي يعود إلى عهد (معمر) القذافي".

وأضافت "تدعو الولايات المتحدة سوريا إلى التخلص من كل أسلحتها الكيماوية، وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة بعد الآن ضد الشعب السوري".