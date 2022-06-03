البيت الأبيض يشيد بولي العهد السعودي قبل زيارة متوقعة لبايدن

اتخذ البيت الأبيض خطوة نادرة بالاعتراف بالدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تمديد هدنة في اليمن اليوم الخميس، قبل زيارة من المتوقع أن يقوم بها الرئيس جو بايدن إلى الرياض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم.

وأضافت أن “الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة”.

وتقول مصادر مطلعة إن بايدن يخطط للقيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بالتزامن مع رحلة إلى أوروبا وإسرائيل في أواخر يونيو حزيران.

وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة.