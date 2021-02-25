بايدن يهاتف الملك سلمان: ملتزمون بالدفاع عن السعودية

جدد الرئيس الاميركي جو بايدن التزام بلاده بالدفاع عن السعودية واكد في اول اتصال هاتفي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز على اهمية تعزيز العلاقة بين البلدين

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وقالت تقارير اعلامية متطابقة ان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرقا خلاله لعدد من الملفات التي تهم الجانبين.، واكدت ان بايدن أبلغ الملك سلمان أنه سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية

واشار البيت الأبيض الى ان بايدن والملك سلمان بحثا الأمن الإقليمي بما في ذلك الأزمة في اليمن حيث اكد الرئيس الاميركي التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها