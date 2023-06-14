البيت الابيض يحظر متحولة جنسيا بعد فضيحة كشف صدرها في حفل بايدن

قرر البيت الابيض الثلاثاء، اعتبار متحولة جنسيا شهيرة شخصا غير مرغوب فيه "persona non grata" بعد نشرها مقطع فيديو تظهر فيه عارية الصدر في حديقته اثناء حفل استقبال اقامه الرئيس جو بايدن للمثليين جنسيا.

وتشاهد الناشطة والمتحولة روز مونتويا (27 عاما) في المقطع وقد انزلت الجزء العلوي من فستانها كاشفة عن صدرها اثناء كانت تقف امام شرفة ترومان في البيت الابيض، والتي تدلى منها علم المثليين الى جانب علم الولايات المتحدة.

وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها علم المثليين في البيت الابيض، بعد أضاءة رواقه الجنوبي بألوان قوس قزح غداة توقيع بايدن قانون الحماية الفدرالية للزواج المثلي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ولم تكتف مونتويا بكشف صدرها، بل راحت تدلكه براحتيها في حركة دائرية بينما هي تقف وسط شخصين مثليين نزعا قميصيهما.

وتسبب المقطع الذي لقي رواجا واسع بعدما نشرته عبر حسابها على انستغرام، في انتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين الليبراليين وكذلك الجمهوريين المحافظين على السواء.

وفي اول رد فعل، قال البيت الابيض في بيان ان مونتويا انتهكت بروتوكولا اساسيا وباتت شخصا غير مرغوب فيه "persona non grata" في اي مناسبة تتم اقامتها في المقر الرئاسي مستقبلا.

صورة سيلفي تجمع جيل بايدن والناشطة والمتحولة روز مونتويا في حديقة البيت الابيض

وقال البيان ان "هذا السلوك غير مناسب وينم عن عدم احترام في اي مناسبة في البيت الابيض".

واضاف ان ما قامت به "لا يعكس المناسبة التي استضفناها من اجل الاحتفال بعائلات (مجتمع الميم +) او المئات من الضيوف الاخرين الذين كانوا حاضرين. الاشخاص الظاهرون في الفيديو لن تتم دعوتهم الى اي مناسبات مستقبلية".

"صدور عارية في البيت الابيض؟!"

كانت مونتويا ردت على الانتقادات لما اقدمت عليه خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة "شهر فخر المثليين"، قائلة عبر تويتر ان كشف الصدر امر قانوني، ويعني انني "اعيش حقيقتي".

الناشطة والمتحولة روز مونتويا

ويسمع في المقطع الذي نشرته صوت شخص يقول مداعبا "هل نحن عراة الصدور في البيت الابيض؟!".

وقبل كشف صدرها، كانت العارضة المولودة في ولاية ايداهو قد حظيت بفرصة لقاء الرئيس والسيدة الاولى جيل بايدن، واللذين كانا قد القيا كلمات امام المدعوين والحاضرين.

وفي مقطع اخر، تسمع المتحولة قائلة لبايدن وهي تصافحه "انه لشرف. حقوق المتحولين هي حقوق الانسان".

في خطابه، ارسل بايدن كلمات ترحيبية وتطمينات لأعضاء مجتمع المثليين، فيما وصفتهم جيل بانهم محبوبون وجميلون.

ودعا الرئيس الديمقراطي الى التصدي لما قال انها موجة مشاريع قوانين يحاول الحزب الجمهوري المحافظ تمريرها في الكونغرس وتستهدف المثليين.

وقال ان "علينا التصرف كأمة" من اجل صد تلك التشريعات التي وصفها بانها "معيبة"، و"تهاجم القيم الأساسية والحريات" في الولايات المتحدة.

ويعول بايدن على اصوات المثليين الذين دعموه في الانتخابات السابقة.

وسمعت اصواتهم تتعالى في الحفل الصاخب الاخير وهم يهتفون "اربع سنوا اخرى".