البيرو: 7 قتلى بسقوط حافلة فريق لكرة القدم في هاوية

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح في البيرو، إثر انحراف حافلة تقل فريقا كرويا للناشئين وسقوطها من علو، حسب وزارة الداخلية أمس الأحد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها إن القتلى هم سائق الحافلة و6 لاعبين، وإن الحافلة كانت تقل 35 راكبا، وإن الحادث وقع قرب مدينة تشاتشابوياس شمالي البلاد.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلية الحافلة مدمرة وسط الأشجار في الغابة التي هوت إليها.



وقال مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري، إن "الحوادث كثيرة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق".