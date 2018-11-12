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البيرو: 7 قتلى بسقوط حافلة فريق لكرة القدم في هاوية

البيرو: 7 قتلى بسقوط حافلة فريق لكرة القدم في هاوية
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