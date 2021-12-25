التحالف: أدلة تؤكد تورط حزب الله بأنشطة عسكرية في مطار صنعاء

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، أنه سيكشف النقاب، عن أدلة بحوزته تؤكد تورط "حزب الله" اللبناني، في استخدام مطار صنعاء الدولي بأنشطة عسكرية، وكذلك استخدام المطار في إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية.

وأضاف "التحالف" إنه سيكشف تفاصيل جديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي باسم التحالف غدا الساعة 4 بتوقيت السعودية.

وأعلن التحالف أنه نفذ خلال ال 24 ساعة الماضية، 40 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب، وأنه دمر 17 آلية عسكرية، متسببا بخسائر بشرية تجاوزت ال 223 عنصرا في صفوفهم.

وقال "نفذنا عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

نقل أسلحة في صنعاء

هذا وكان التحالف أكد أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية