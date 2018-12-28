التحالف الدولي: نظام الاسد كاذب والوضع في منبج لم يتغير

النظام السوري يقوم بـ"عملية نفسية"

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، أنباء دخول قوات النظام السوري إلى مدينة منبج في محافظة حلب (شمال).

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة، أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج السورية.‎

وأضاف أن قوات التحالف (عملية العزم الصلب) لم "تر أي مؤشر على صحة الادعاءات" الخاصة بدخول قوات النظام السوري لمنبج.

وتابع "ندعو الجميع إلى احترام منبج وسلامة مواطنيها".

من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه، للأناضول، إن أنباء دخول قوات النظام السوري إلى منبج "غير صحيحة".

وفيما يتعلق بمزاعم توجه القوات التابعة للنظام نحو منبج من أجل دخولها، أوضح المسؤول: "لن نعلق على المناورات التي تقوم بها القوى الأخرى".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النظام السوري يقوم بـ"عملية نفسية" في منبج شمالي سوريا، موضحا أنه لا شيء مؤكد حتى اللحظة حول ذلك على الأرض.