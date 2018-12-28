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التحالف الدولي: نظام الاسد كاذب والوضع في منبج لم يتغير

التحالف الدولي: نظام الاسد كاذب والوضع في منبج لم يتغير
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