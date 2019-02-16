التحالف السعودي ينفذ 11 غارة على مواقع حوثية شمالي اليمن

نفذت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات عدة، استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية تابعة لمسلحي جماعة الحوثي في محافظتي عمران وحجة شمال وشمال غربي اليمن.

وأفاد مصدران يمنيان بأن طيران التحالف شن 11 غارة الجمعة، في إطار الإسناد الجوي الذي يقدمه لمقاتلي قبائل حجور، الذين يخوضون معارك شرسة مع الحوثيين في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة الحدودية مع المملكة.

وقال المصدران لـ"عربي21" إن مقاتلات التحالف كثفت من ضرباتها ضد الحوثيين منذ ظهر الخميس وحتى مساء الجمعة، استهدفت معسكرا تدريبيا للجماعة في بلدة "عذر" بمحافظة عمران الواقعة شرق كشر، حيث المواجهات مع القبائل.

وحسب المصدرين، فإن الغارات دمرت سيارات وعربات وذخائر ومدفعية "هاون" ونقاطا عسكرية شمال غرب المندلة التابعة لمنطقة العبيسة في حجة.

وذكرا أن هناك أنباء عن مقتل قيادات أمنية وعسكرية في جماعة الحوثي في عمران، بعد استهدافها بغارات جوية من قبل التحالف.

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول ما أوردته المصادر.

ومنذ أيام، تشهد مديرية كشر، البلدة الحدودية مع الجنوب السعودي، معارك شرسة بين قبائل حجور والحوثيين الذين يفرضون حصارا خانقا عليها، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتكمن أهمية هذه البلدة نظرا لموقعها الواقع على خط الإمدادات التابعة للحوثيين إلى جبهات عدة بينها في الساحل الغربي على البحر الأحمر، حيث تسعى الجماعة لتأمينها مع تمركز قوات الجيش الوطني على بعد 20 كلم من ساحة المواجهات الحوثية القبلية.

وتسيطر جماعة الحوثي على معظم مديريات حجة التي تشترك بحدود مع السعودية، باستثناء مديريتي حيران وميدي الساحلية على البحر الأحمر التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، فيما يتقاسم الطرفان السيطرة على مديرية حرض التي ترتبط بمنفذ "الطوال" البري مع جازان جنوبي المملكة.

عربي21