التحالف العربي يعلن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"

اعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" بعد تحرير محافظة شبوة من سيطرة مليشيا الحوثيين، والتي كانت قوات العمالقة رأس الحربة في العملية

تركي المالكي في شبوه

وقدم الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي الذي حل في شبوة، جنوب شرق البلاد الشكر لألوية العمالقة والجيش، بالإضافة إلى دولة الإمارات على الدعم الذي قدموه. كما ثمن تلك اللحظات التي وصفها بالتاريخية جراء تحرير المحافظة من الميليشيات بشكل كامل، معتبرا أن اليمنيين يمكنهم كما حرروا شبوة تحرير كافة البلاد إذا توحدوا.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع. كما أكد أن الميليشيات لا تزال تستعمل ميناء الحديدة بشكل واضح من أجل تهريب الأسلحة، مشددا على أن الأدلة على ذلك ثابتة ولا تقبل الشك.

حرية اليمن السعيد

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدة المالكي برفقة محافظ شبوة عوض العولقي، اليوم الثلاثاء أعلن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" موضحاً أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق. وشدد على وجود العديد من النازحين الذين فروا من انتهاكات الحوثيين

لواء الجن والعفاريت يدخل الآن أرض المعركة تحرير عين وبعد العين على الوادي#العمالقه_تحمي_الامن_القومي_العربي pic.twitter.com/fT4XFq78aG — محمد باجندوح (@airhab_) January 10, 2022

الوية العمالقة تحرر شبوة

وكانت ألوية العمالقة أعلنت أمس الإثنين تحرير كافة المحافظة من الحوثيين الذين سيطروا عليها في سبتمبر الماضي (2021)، بعد معارك ضارية استمرت 10 أيام، بدعم من التحالف، لتنتقل المعركة الآن إلى محافظة البيضاء ومأرب أيضا.