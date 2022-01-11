الجيش اليمني يسيطر على "مناطق واسعة" جنوبي مأرب

سيطر الجيش اليمني على "مناطق واسعة" جنوبي محافظة مأرب وسط البلاد، بحسب ما اعلنه في بيان الثلاثاء.

وقالت "ألوية العمالقة" التابعة للجيش في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر، انها "سيطرت ..على مناطق واسعة في مديرية حريب جنوبي مأرب".

وأضاف "أنه تم تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة (لم يحدد حجمها) خلال العملية" دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وسائل إعلام محلية باليمن إن الجيش بدأ عملية عسكرية من 3 محاور لاقتحام مديرية حريب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحريب أولى المديريات الجنوبية لمأرب، وهي محاذية لمحافظة شبوة التي أعلن الجيش اليمني الاثنين، تحريرها بالكامل من أيدي الحوثيين.

ومن جانبه، أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن عن تنفيذ 62 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة ماضية.

وذكر التحالف العربي في بيان أوردته "الإخبارية" السعودية الثلاثاء، أن 14 آلية عسكرية دُمرت، وقتل 120 مسلحًا خلال 24 ساعة إثر تنفيذ 22 عملية استهداف في مأرب، فيما دمرت 25 آلية عسكرية وقتل 230 مسلحًا خلال يوم إثر 37 عملية استهداف في شبوة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.